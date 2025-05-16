В Мурманске для задержания нетрезвого водителя полицейские применили табельное оружие

Во время ночного дежурства внимание сотрудников Госавтоинспекции города Мурманска привлёк водитель автомобиля «ВАЗ 2109». Дорожные полицейские приняли решение об остановке транспортного средства для проверки документов.

Однако водитель проигнорировал законное требование и попытался скрыться. Во время погони сотрудниками было принято решение о применении табельного оружия.

После производства нескольких выстрелов, лихач остановился. За рулём легковушки оказался молодой человек 2001 года рождения, который никогда не получал водительского удостоверения, к тому же оказался пьян, что подтвердила процедура освидетельствования.

В отношении мужчины составлено 18 протоколов об административных правонарушениях.