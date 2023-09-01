В Мурманске до 3 сентября включительно работает «Норвежская выставка»

Эксклюзивные модели пуховиков фирмы «Bjorn Larsen» представлены с большой скидкой.

В связи с уходом с российского рынка норвежской компании «Bjorn Larsen» организована распродажа пуховиков премиум. Товар в большом количестве остался на складах. Вывезти его обратно в Норвегию стало невозможно. Хранить - затратно. Поэтому цель «Норвежской выставки» распродать эту ограниченную партию по самой выгодной цене. Детали пуховиков и курток «Аляска» фирмы «Bjorn Larsen» заслуживают отдельного внимания.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «У норвежсой парки «Аляска» от фирмы «Бьерн Ларсен» сверху идет авиационный нейлон. Она непромокаемая, непродуваемая, а самое главное, ткань дышит. Внутри полностью идёт на мембране и на климат-контроле. Такие парки выдерживают от -10 до -25-30 градусов. По окантовке енот. Самое главное, что мужчины любят много карманов, как наружных, так и внутренних».

Новых поступлений такой коллекции больше не будет. Торопитесь, чтобы успеть купить фирменные вещи со скидкой до 70%. В ассортименте демисезонная зимняя верхняя одежда и обувь для женщин и мужчин.

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Норвежская выставка будет работать до 3 сентября включительно в торговом центре «Форум» на Кольском проспекте, 134 (этаж В, зона фуд-корта, справа от МФЦ) Время работы: с 10.00 до 21.00.

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