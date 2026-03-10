В Мурманске дом №30 по улице Павлова сгорел полностью

Ранее несколько раз сотрудники МЧС его пытались спасти, но в выходные дни ночью вновь случился пожар, который уничтожил здание.

Семь жителей двух подъездов были оперативно эвакуированы и доставлены в пункт временного размещения. Пострадавших при возгорании нет.

Благодаря усилиям администрации города и волонтёров Красного Креста быстро удалось собрать еду, одежду и вещи первой необходимости для людей, оставшихся без крова. Также, всем нуждающимся в жилье предоставили квартиры из маневренного фонда.