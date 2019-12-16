В Мурманске Дом офицеров «перековали» в театр кукол!

Настоящий праздник - Мурманский областной театр кукол отметил новоселье. Новым домом для театра стал бывший гарнизонный Дом офицеров. На новой сцене уже сыграли спектакль.

В нише на стене нового театра кукол пока только одна афиша - спектакль «Дюймовочка». Именно эта постановка стала первой, показанной на новой сцене. Новоселье областного тетра кукол - настоящий праздник, которого ждали 86 лет. На торжественное открытие приехала и заместитель федерального министра культуры.

«Это один из первых театров, который мы открываем после капитального ремонта, реконструкции в рамках национального проекта, - отметила Ольга Ярилова, заместитель министра культуры России. – Но могу вам точно сказать, ч то из всего того, что я видела из детских театров в России, это самый красивейший театр».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, дополнил гостью из столицы: «Не театр, а чудо! Это правда. Очень красиво, очень современно, функционально и, конечно, задача, чтобы этот театр стал таким центром жизни города, чтобы притягивал сюда детишек. Театр многофункциональный, здесь могут проходить и мероприятия для взрослых, потому что два зала работают автономно. И самое главное, мы учимся делать всё в срок».

Артисты театра встречают гостей шариками в виде сердец, развлекают самых маленьких мини-спектаклем в холле.

Переезд был очень важен для театра, ведь раньше декораторы, художники по бутафории и дизайнеры работали в разных частях города, а это неудобно и занимало много времени и сил. Теперь всё располагается в одном здании, в котором, кстати, нашлось место и для того, чтобы открыть музей театра кукол.

Открытие театра - праздник для его маленьких посетителей. Юные леди в нарядных бальных платьях, словно на светском вечере пару веков назад.

Первый спектакль-постановка «Дюймовочка» прошёл, что называется «на ура». Впереди - сотни новых постановок. И совсем скоро пустые ниши под сказочными часами заполнят яркими афишами.