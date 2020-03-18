В Мурманске дорожные полицейские помогли оперативно доставить в больницу мужчину, нуждавшегося в экстренной медпомощи

Мужчина дома почувствовал сильное недомогание. Его брат, заметив, что родственник теряет сознание, решил отвезти мужчину в больницу. По пути их автомобиль попал в пробку. Добраться до медучреждения им помогли сотрудники ДПС.

Благодаря профессиональным действиям полицейских дорога заняла считанные минуты. Мужчине оказали своевременную помощь. В настоящее время он уже выписан и его здоровью ничего не угрожает.

Брат мурманчанина обратился к руководству регионального УМВД с желанием лично поблагодарить инспекторов. Он выразил слова уважения и признательности полицейским за грамотные действия и помощь в сложной ситуации.

Этибар Гурбанов, брат мурманчанина: «У него было очень плохое состояние, он терял уже сознание. У меня другого выхода не было. Смотрю рядом инспекторы, я окно опустил, попросил их помочь довезти больного до больницы. Они, не задавая никаких вопросов, сразу приступили к работе: включили мигалки и громкоговорители, начали сопровождать мою машину».