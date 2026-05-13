В Мурманске дорожные службы приступили к испытаниям новой технологии ямочного ремонта

Компактная инфракрасная установка позволяет устранять дефекты асфальта, исключая расхождение швов, тем самым значительно увеличивая срок службы отремонтированного участка. Также оборудование эффективно работает при низких температурах, что актуально в северных условиях.

Новая установка работает по методу термопрофилирования: она разогревает края ямы и старый асфальт, после чего новый материал сплавляется в монолит.

По словам специалистов, такое соединение исключает расхождение швов и водонасыщение, а значит, покрытие служит дольше.

Евгений Жигульский, начальник участка по содержанию улично-дорожной сети Первомайского округа Мурманска: «По качеству, по моим наблюдениям, это лучше, так как нет швов примыкания, нет промерзания, водонасыщения швов, разрушения».

Оборудование тестируют на ямах разной глубины и при разных погодных условиях - от дождя до отрицательных температур. Одна такая машина заменяет пять единиц спецтехники, а ремонт одной ямы длится около получаса.

Евгений Жигульский, начальник участка по содержанию улично-дорожной сети Первомайского административного округа Мурманска: «И в дождь мы её пробовали, и при более-менее отрицательных температурах она себя показывает очень неплохо. Чем она ещё хороша? Используется мало техники, при работе с рециклером ранее требовалось пять единиц техники, теперь нужна лишь машина для перевозки».

Кроме того, установка позволяет использовать снятый асфальт как вторичное сырьё.

Сейчас дорожники продолжают испытания, чтобы определить оптимальные режимы нагрева и подготовки поверхности для каждого типа дефектов. В случае успеха технологию могут внедрить на всех участках города.