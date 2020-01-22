В Мурманске ещё хранят память о В.И. Ленине

Мурманские коммунисты собрались в центре города у памятника Ленину, чтобы в 96-й раз почтить память вождя мирового пролетариата.

Депутаты областной Думы, мурманского городского Совета, партийные активисты и просто неравнодушные граждане собрались вместе, чтобы почтить память вождя революции, крупного политического деятеля, дедушки пионеров, Владимира Ульянова - Ленина. 21 января 1924 года скорбный для всех коммунистов день, 96 лет назад не стало первого в мире создателя социалистического государства.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска, член КПРФ: «Эта дата для всех знаковая, потому что Владимир Ильич был и государственник, и революционер. Именно поэтому для партии КПРФ – это событие особенное, хотя и трагическое. Поэтому сегодня здесь собрались представители городского комитета, первичных отделений партии, чтобы почтить память Владимира Ильича».

В лучшем случае, томики с трудами Ильича сейчас по большей части пылятся на полках библиотек. Уже нет той страны, которую Владимир Ульянов, когда-то пытался построить, но для многих собравшихся, советское прошлое – не просто исторический факт, с ним связана жизнь, тёплые воспоминания о детстве и юности.

Агнесса Хайкара, мурманчанка, член КПРФ: «Я коренная мурманчанка. Я принадлежу к тому поколению молодёжи, которое родилось в советское время. Я была октябрёнком, нас учили этой истории, у нас был уголок краеведческий, уголок, посвященный Ленину. В этот день, 21 января 1924 года, мы чтим память этого человека, этого великого политического деятеля».

Коммунисты уверены, что факты новейшей истории нашей страны, которыми ознаменован практически весь ХХ век, необходимо передавать молодёжи.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска, член КПРФ: «Для того, чтобы всё-таки молодые люди знали, были в курсе того, как создавалась революция, какими методами пользовался Владимир Ильич, мы сейчас создаем городское отделение комсомола, куда приглашаем всех молодых ребят вступить. Мы находимся на Комсомольской, 1а, поэтому, если есть желание, мы с удовольствием примем в ряды комсомола активную молодёжь, которой небезразлично будущее нашей страны».

После митинга коммунисты возложили к памятнику красные гвоздики – давно и прочно ставшие одним из символов Октябрьской революции.