В Мурманске этой зимой зафиксирован абсолютный рекорд по количеству осадков за последние 90 лет

Юрий Сердечкин, глава города Мурманска, сообщил, что в среднем в работах по содержанию улично-дорожной сети города задействовано до 155 единиц техники и примерно столько же уборщиков в дневную смену. К работам дополнительно привлечены самосвалы частных организаций, которые занимаются снеговывозом.

О том, как справится с последствиями непогоды, говорили на совещании с администрацией города, которое состоялось под руководство главы региона.

Юрий Сердечкин сообщил, что в среднем в работах по содержанию улично-дорожной сети города задействовано до 155 единиц техники и примерно столько же уборщиков в дневную смену. К работам дополнительно привлечены самосвалы частных организаций, которые занимаются снеговывозом.

Для Управления дорожного хозяйства это ключевая задача. В числе дополнительных мер – временный приём снега от юридических и физических лиц на безвозмездной основе. Этим могут воспользоваться управляющие организации, задача которых – очитка дворов.