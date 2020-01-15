В Мурманске ежедневно ведётся работа по очистке улиц города от снега

На уборку выходят как дворники, так и тяжёлая техника. Трактора, грейдеры и самосвалы трудятся круглосуточно, чтобы жителям и гостям Мурманска было удобно передвигаться по тротуарам и дорогам.

Работа по очистке города от снега ведётся одновременно на нескольких улицах. Гудят трактора и грейдеры, а самосвалы едва успевают менять друг друга, увозя полные кузовы собранной с дорог снежной массы. Работа идёт круглосуточно. Погода в этом году не даёт специалистам управления дорожного хозяйства расслабиться. Только за минувшие сутки с городских улиц убрано почти 6 с половиной тысяч кубометров снега. С начала зимы - более 320 тысяч кубометров. Если всем этим снегом загрузить железнодорожный состав, получится 3200 вагонов. Количество - колоссальное. По объему осадков эта зима сравнима с сезоном 2018 года - тогда снег шёл также интенсивно. Но в этот раз городские службы подготовились лучше. Только сегодня на дорогах работала 201 единица техники и 170 дворников. Правда, такие усилия управления дорожного хозяйства ценят не все. Нерадивые водители, бросающие машины вдоль дорог в неположенных местах, традиционно не дают специалистам делать свою работу.

Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства»: «Проблемы у нас остались те же самые - это припаркованный транспорт с нарушением правил дорожного движения и стихийно припаркованные машины, зимующий транспорт, который с начала зимнего периода стоит на проезжей части. Уже тяжело даже понять, это сугроб или машина. Соответственно, велика опасность повредить её и, соответственно, потом компенсировать ущерб».