В Мурманске глава администрации города Юрий Сердечкин провёл педагогическое совещание с сотрудниками образовательных учреждений

В Год педагога и наставника большое внимание было уделено вопросам поддержки работников этой сферы.

В мурманских школах, лицеях, гимназиях и детских садах трудятся почти 4000 педагогов. Благодаря им система образования областного центра долгие годы остаётся одной из лучших в стране, отметил Юрий Сердечкин во время встречи со специалистами.

Во время совещания обсуждали не только планы на новый учебный год, но и подвели некоторые итоги предыдущей работы, а также наградили лучших. Так, диплом победителя Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Школа года-2023» вручили директору гимназии №6 Нине Зубаревой. Заслуженные награды также получили сотрудники городского комитета по образованию, руководители учреждений, учителя и педагогические коллективы.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Наша система образования в Мурманске традиционно находиться на высоком уровне и мы уверены, что эту планку мы не просто поддерживаем, а она будет повышаться. Безусловно, ключевым фактором в этой работе являются кадры, являются люди - это вы. Спасибо вам за ваш труд».