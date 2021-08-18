В Мурманске горел очередной заброшенный деревянный дом

Мурманским спасателям поступила информация о возгорании двухэтажной нежилой деревяшки номер 15 по улице Калинина. В результате происшествия в первом подъезде сгорели оба этажа и чердак.

На месте работали два пожарно-спасательных подразделения - 13 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причина возгорания устанавливается.