День за днём с «Арктик-ТВ»01.06.18 19:30
В Мурманске горожанка погибла под колёсами машины
Не прошло и недели, как в Мурманске произошло новое ДТП со смертельным исходом. На этот раз водитель автомобиля допустил наезд на пешехода.
На улице Полярные Зори в районе дома № 34 водитель автомобиля «Мерседес» двигался по двору задним ходом и, не заметив женщину, идущую в попутном направлении, допустил наезд на неё. В результате происшествия 62-летняя женщина скончалась на месте ДТП от полученных травм.
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