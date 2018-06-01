В Мурманске горожанка погибла под колёсами машины

Не прошло и недели, как в Мурманске произошло новое ДТП со смертельным исходом. На этот раз водитель автомобиля допустил наезд на пешехода.

На улице Полярные Зори в районе дома № 34 водитель автомобиля «Мерседес» двигался по двору задним ходом и, не заметив женщину, идущую в попутном направлении, допустил наезд на неё. В результате происшествия 62-летняя женщина скончалась на месте ДТП от полученных травм.