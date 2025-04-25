В Мурманске горят старые «деревяшки»

Утро пятницы началось с пожара, огонь охватил деревянный дом под номером 6 на улице Сполохи. На всей площади горела кровля.

По словам главы города, в пункте временного размещения муниципальные власти планировали разместить одного жильца, остальные от такой возможности отказались.

Комитет имущественных отношений Мурманска занялся вопросом предоставления помещений пострадавшим из маневренного фонда.

По данным МЧС, из здания были эвакуированы 5 человек.

Напомним, этот двухподъездный дом 1935 года постройки на улице Сполохи уже горел. В январе 2023 года из-за пожара несколько дней люди жили без света, а расселить из ветхого жилья их должны были на тот момент до 1 сентября 2024 года.

Горела в Мурманске и ещё одна «деревяшка», но не жилая. Речь о возгорании на улице Марата, 11. В результате происшествия сгорели помещения второго этажа и кровля на общей площади 280 кв. метров.