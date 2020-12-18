В Мурманске готовится к открытию самый большой каток

Лёд Центрального стадиона профсоюзов уже залили, осталось подготовить его к приходу гостей. Сеансы массового катания начнутся 24 декабря.

Анна Чайникова, корреспондент «Арктик-ТВ»: «Катание на коньках – одно из самых любимых зимних развлечений северян, поэтому открытие катков большая радость для многих взрослых и детей.

А ещё это отличная площадка для активного отдыха, который так важен, особенно в наших непростых климатических условиях. На катке и согреться можно, и весело время провести. И совсем неважно, как вы катаетесь: едва перебираете ногами и боязливо смотрите под ноги, как я. Или смело несётесь вперед, ловко обходя препятствия. Места на катке в этом году точно хватит всем: и новичкам, и спортсменам».

Алексей Попов, технический руководитель катка на Центральном стадионе профсоюзов: «После долгих уговоров мы согласились вернуться к параметрам 70-х годов, только тогда каток существовал в Мурманске в таких размерах, как сейчас вы его видите. В длину - более 200 метров, в ширину - 110. Сейчас он пригоден для проведения любых общероссийских и международных соревнований».

А для этих конькобежцев каток – не просто место для развлечений. Несмотря на свой юный возраст, ребята уже принимают участие в соревнованиях, выход на лёд для них - глоток свежего воздуха после затянувшихся тренировок в зале.

Пока что покататься на льду стадиона профсоюзов только они и могут. Для посетителей массовые катания здесь откроют только с 24 декабря. А пока каток готовят к приходу гостей, есть время запастись тёплыми шапками и перчатками, чтобы не замерзнуть.