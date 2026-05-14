В Мурманске готовность к службе в армии северяне продемонстрировали на фестивале допризывной молодёжи

Участие в нём приняли мурманские школьники из 10-х и 11-х классов. Главная цель соревнований — дать молодым людям почувствовать себя защитниками Родины.

Константин Веселов пришёл в спорт после того, как увлекся военно-патриотической деятельностью. По словам молодого человека, сегодня цель его команды не только победить, но и получить новый опыт.

Константин всегда выполняет приказы командира, а ещё отлично умеет оказывать первую помощь пострадавшим. И весь его отряд справляется с заданиями на этом направлении. Также сильные стороны команды — сдача нормативов по физической подготовке.

Константин Веселов, ученик школы №31 г. Мурманска: «Наша цель, естественно, как и у всех, победить! Получить новый опыт, увеличить почётность команды».

Программа фестиваля включала стрельбу из пневматической винтовки, подтягивания, проверку пресса, разборку и сборку автомата Калашникова, а также снаряжение и разряжение магазина.

Главным испытанием стала военизированная эстафета из четырёх этапов: стрельба, бросок гранаты в окоп, переноска мины и повторная стрельба из пневматического пистолета.

Сергей Тян, начальник штаба Мурманского отделения движения «ЮНАРМИЯ», депутат Совета депутатов города Мурманска: «В течение года у них было много массовых мероприятий, где они смогли себя проявить, показать, защитить честь своей школы, показать, какие они - наши патриоты России. Мы можем надеяться на них, гордиться ими».

Артём Грудин занимается футболом, выступает на соревнованиях и уже завоевал около 25 медалей. По словам молодого человека, спорт помогает ему развивать физическую подготовку.

Артём Грудин, ученик Кадетской школы г. Мурманска: «Что самое полезное было из всех этих стратегий? Наверное, стрельба из пневматического пистолета».

Наибольшие сложности у участников фестиваля вызвала стрельба, так как не во всех школах есть пневматическое оружие, многие держали его сегодня впервые.

Всего в фестивале участвовали 6 команд, в каждой по 6 участников. Помимо этих ежегодных соревнований, традиционно в течение года в Мурманске проводят военно-патриотические игры «Победа» и «Зарница», где школьники проявляют мастерство в тактических упражнениях и физической подготовке.