В Мурманске готовятся к проведению детских новогодних представлений

Новогодние мероприятия состоятся в столице Заполярья с 20 по 25 декабря.

В Мурманской детской театральной школе юные актеры сегодня активно репетируют. Ведь совсем скоро их закрутит вереница новогодних ёлок. Дед Мороз, Снегурочка и символ наступающего года - Крыса веселят своих друзей и очень ждут, когда к ним на спектакль придут маленькие гости. Для юных северян подготовили сюрприз: мини-представление и спектакль «Тайна пропавшего снега».

«Самое главное, я здесь увидел напряженную атмосферу подготовки, - говорит Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. – Она напряженная не только потому, что мало времени осталось, а ещё и по желанию актеров, которое они мне сегодня продемонстрировали. Все очень здорово. И выяснилось, что актерам-детям больше всего нравится работать со зрителями-детьми».

Всего в городе запланировано провести 16 праздничных представлений. Они состоятся с 20 по 25 декабря в Мурманской детской театральной школе, спортивной школе № 14, школах и гимназиях. Всего городские новогодние ёлки посетят 2500 детей.

«Это дети, которые заслуживают того, чтобы администрация их отметила, - сказал Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. - Это дети, которые хорошо учатся, которые достигли серьёзных результатов в своей работе, причём не только в учёбе. Это могут быть дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию, дети, у которых нет родителей. Конечно, хочется создать для них настоящий праздник».

Каждый из маленьких зрителей получит подарок, обещают организаторы праздничных ёлок.