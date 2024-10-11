В Мурманске готовятся снять полнометражный художественный фильм о войне

Съёмки планируются как на территории нашего региона, так и в Тромсё. Уже в этом году создатели картины обещают провести кастинг среди северян и, возможно, кому-то из наших актёров выпадет честь сыграть главную роль. Подробности смотрите в программе «Итоги».

Зрителям «Арктик-ТВ» режиссёр Руслан Тихомиров представил тизер картины.

Сюжет ленты под названием «Ушедшие в метель» основан на реальных событиях. В фильме будет показана малоизвестная история про секретную операцию советских спецслужб в норвежском тылу.

Съёмки планируются как на территории нашего региона, так и в Тромсё. Уже в этом году создатели картины обещают провести кастинг среди северян и, возможно, кому-то из наших актёров выпадет честь сыграть главную роль. Подробности смотрите в программе «Итоги».