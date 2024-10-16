В Мурманске и Апатитах дали старт «Норвежской выставке»

Здесь можно приобрести качественную одежду по выгодным ценам. Скандинавская одежда, благодаря своему качеству и дизайну, всегда нравилась жителям нашей страны. Однако, из-за прекращения поставок её ассортимент стремительно сужается, а спрос растёт.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Многие компании продолжают покидать российский рынок. Всё таже самая ситуация – границы стран закрыты, вывести товар невозможно, хранить дальше на складах – это очень дорого, утилизировать тоже стоит денег. Единственный возможный вариант - отдать его хоть за сколько-нибудь, чтобы хоть как-то минимизировать потери. Они отдали его по цене производства. Наша питерская компания «Орсо Групп» выкупила этот товарный остаток и теперь распродаёт его по дальним регионам страны со скидкой до 70 процентов. Если вы находите свой размер, то гарантировано экономите в два, а то и в три раза».

На выставке представлены пуховики, двусторонние дублёнки-шубы, парки и легендарные «Аляски». Преобладают норвежские бренды. Вещи предназначены для температур от 0 градусов, а некоторые модели выдерживают морозы до минус 50. Практичные наполнители обладают теплозащитными свойствами, размеры до 70-го позволяют подобрать одежду людям любой комплекции.

Алина, менеджер «Норвежской выставки»: «Вашему вниманию представляется норвежская «Аляска» премиум класса. Сверху трехслойная мембрана, которая не промокает и не продувается. Наполнитель идёт кукурузное волокно от компании «Дюпонт Сарона». Это на данный момент лучший наполнитель во всем мире. Он дышит, пропускает воздух через себя, но при этом он не пропускает ветер, какую-то влагу дополнительную. Очень хорошо стирается в стиральной машинке, не скатывается, не сбивается и не мигрирует полностью по куртке».

На этой неделе - с 16 октября по 20 октября включительно - «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске на проспекте Ленина, 47 (1-й этаже в бывшем помещении «Сбербанка», за остановкой общественного транспорта «Улица Академика Книповича») и в Апатитах – на улице Ленина, 2 (справа от аптеки, ориентир - воздушные шары).

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