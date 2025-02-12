В Мурманске и Апатитах дали старт ярмарке верхней одежды, привезенной из закрывшегося в Москве магазина «Мода Скандинавии»

Выставка продлится всего 5 дней.

Уникальность ярмарки состоит в том, что на одной площадке собраны бренды мировых производителей верхней одежды, а формат недельных распродаж позволяет предоставлять покупателей приятные цены.

Дарин, менеджер компании «Орсо Групп»: «Интернет-магазин «Мода Скандинавии» поставлял топовую брендовую верхнюю одежду из Европы, но после введения очередных санкций поставки прекратились. Первое время поставки можно было провести параллельным импортом, но теперь, как вы знаете, с платежами в ближнем зарубежье тоже большие проблемы. Поставки прекратились, интернет-магазин не может продолжать свою работу, остаток ассортимента товаров будет распродаваться на ярмарках по ценам в два, а то и в три раза ниже. Из плюсов – это тоже самое норвежское, финское качество, которое на данный момент практически не доступно в России. Из минусов - это всё, что есть. Если вы подбираете свой размер, то гарантировано экономите в два, а то и в три раза при покупке».

Магазин «Мода Скандинавии» после закрытия передал эксклюзивные права на распродажу остатков со складов компании «Орсо Групп», которая входит в топ-10 лучших компаний по реализации верхней одежды премиум качества на территории России.

Виталий, менеджер компании «Орсо Групп»: «Представляю вашему вниманию норвежскую «Аляску» от компании «Бъерн Ларсен». Материал верха выполнен из трехслойной мембраны конфиденс, который защищает от снега, ветра и влаги. В данной модели огромное количество карманов, качественная фурнитура, встроенный климат-контроль, что позволяет не испытывать парникового эффекта, находясь в куртке в помещении. На улице нехолодно в помещении нежарко. По окантовке капюшона – натуральный енот. Он, если что, съёмный. Данную модель можно стирать в машинке при деликатной стирке 30 – 40 градусов».

Только 5 дней - с 12 по 16 февраля включительно выставка скандинавских брендов будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске в торгово-развлекательном центре «Форум» (1-й этаж, справа от главного входа) и в Апатитах - на улице Ленина, 6 (справа от остановки «Дружба»).

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