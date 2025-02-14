В Мурманске и Апатитах последние дни работает ярмарка верхней одежды «Мода Скандинавии»

Для тех, кто ещё не успел сделать выгодную покупку или подготовить подарок к праздникам, ещё есть возможность сделать это по 16 февраля включительно

Главная особенность ярмарки «Мода Скандинавии» – это концентрация на одной площадке знаковых брендов-производителей верхней одежды мирового уровня. Особенно привлекательной выставку делает и формат недельных распродаж, который позволяет снизить цены.

Дарина, менеджер компании «Орсо Групп»: «В настоящее время из-за невозможности осуществлять поставки товаров в Россию из стран Запада, очень многие магазины и компании закрываются. Закрылся и магазин «Мода Скандинавии». Эксклюзивные права на распродажу представлены нашей компанией «Орсо Групп». То, что представлено на выставках – это весь ассортимент верхней одежды от +15 до -50 градусов. Это такие изделия, как канадские и норвежские «Аляски», скандинавские, финские пуховики, облегчённые дублёнки, кожаные куртки. На весь ассортимент скидка от 40 до 70%, Размерный ряд от 40-го до 72-го включительно».

Несмотря на закрытие онлайн-платформы, на её складах по-прежнему сохраняется значительный объём товара, эксклюзивное право на реализацию которого передано компании «ORSO GROUP».

Виталий, менеджер компании «Орсо Групп»: «Представляю вашему вниманию демисезонную пуховку от компании «Бъерн Ларсен». Наполнитель - пух серой утки. Выдерживает от -15 до +5. Данную модель можно стирать в машинке при деликатной стрике 40-40 градусов. Эта модель оснащена дополнительным мешочком для путешествий. Она непромокаемая и непродуваемая. Это вещи высокого качества, которые в данный момент практически недоступны в России».

Покупатель: «Выбрали куртку, понравился фасон. Всё устраивает, советую к приобретению. Вещь лёгкая, мягкая, приемлемая цена. И размер подошёл».

По 16 февраля включительно выставка скандинавских брендов будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске в торгово-развлекательном центре «Форум» (1-й этаж, справа от главного входа) и в Апатитах - на улице Ленина, 6 (справа от остановки «Дружба»).

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