В Мурманске и Апатитах работает «Норвежская ярмарка» верхней одежды и обуви

Только 5 дней будет представлена распродажа коллекций европейских брендов 2025 года.

Станислав Старший, менеджер «Норвежской ярмарки»: «Норвежская ярмарка» выкупила весь остаток товаров европейских брендов, оставшихся на складах в России, теперь проводит ликвидацию коллекций 2025 года, где покупатели могут приобрести верхнюю одежду в два, а то и в три раза дешевле, чем на официальных сайтах».

Для северян тёплая и качественная одежда становится не просто элементом гардероба, а настоящей необходимостью. А приобретать её лучше до наступления похолодания. Располагает к этому и наш модельный ряд.

Станислав Старший, менеджер «Норвежской ярмарки»: «Широкий ассортимент моделей. У нас есть и парки, и «Аляски», пуховики, куртки из натуральной кожи, дубленки, современные бомберы, классические спортивные куртки. Представляю вашему вниманию норвежскую «Аляску» «Бъерн Ларсен», которая выполнена со специальной мембраной, которая защищает от ветра и воды. Внутри наполнитель «Дюпон Сарона», что позволяет чувствовать себя комфортно и на улице, и в помещении, Такая модель выдерживает температуру до – 40 градусов».

Посетители ярмарки отмечают не только широкий выбор, но и качество изделий, размерный ряд от 36 до 76. Многие находят именно то, что искали.

- Очень удобный, лёгкий, легко застегивается. Мех прекрасный, мягкий и цена устраивает.

Только с 10 по 24 сентября включительно «Норвежская ярмарка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске в ТРЦ «Форум» на Кольском проспекте, 134 (1-й этаж, центральный вход) и в Апатитах на улице Бредова, 26а (цокольный этаж, бывший магазин «ДНС». Ориентир - воздушные шары».

 

 

