Заплыв через Кольский залив состоитсяМурманчан на фестиваль «Гольфстрим» доставят бесплатные автобусы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.09.25 19:30

В Мурманске и области идут полномасштабные стройки жилых домов

В ближайшие 10 лет в регионе в рамках губернаторского плана и мастер-планов планируется построить 1 миллион квадратных метров жилья. Также в Мурманске продолжается строительство зданий культуры и медицины.

За ходом работ на объектах следит лично глава региона.

Впервые за долгое время в Мурманске и области идут полномасштабные стройки новых жилых домов. В Заполярье возводят 20 домов, это 4 тысяч квартир, 80% из них предназначены для продажи населению.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Не в порядке рекламы, а в порядке эмоции. Вот я был два месяца назад, там был котлован, а сейчас восемь этажей».

Действительно, стройка в Мурманске идёт хорошими темпами. На улице Шевченко появятся два жилых комплекса с 7-ю и 15 этажами. А в Первомайском - округе коттеджный посёлок. По плану в него войдёт более ста индивидуальных жилых домов. Местность здесь живописная, а главное, в черте города и со всеми удобствами.

Улица Кирпичная обзаведётся сразу четырьмя новыми девятиэтажными домами. На каждом из них работы выполняются на разных этапах, однако здания с каждым месяцем становятся всё выше и выше.

Как уже отмечалось ранее, в регионе повышенным спросом пользуются семейные квартиры с двумя и более комнатами. Этот фактор был неожиданностью для застройщиков, но они быстро переориентировались на северный рынок. Будущие собственники стремятся приобрести жильё по Арктической ипотеке, которая выручает молодые семьи Заполярья.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень важно, что люди покупают трёх и двухкомнатные квартиры».

Также в городе продолжается возведение социального жилья. Например, возводят на улице Зелёной многоквартирный дом в 9 этажей, который будет предназначен для переселения граждан из аварийного жилья.

Новые здания в городе строят и под другие цели. Красивый фасад Центра культурного развития уже радует глаз на улице Аскольдовцев. Здесь продолжаются внутренние отделочные работы. Продолжается строительство и под медицинские цели – хирургического корпуса онкодиспансера. Он должен быть сдан до конца 2025 года. Для его оснащения уже закуплено современное оборудование, после окончания отделочных работ начнётся монтаж.

Контроль глава региона ведёт не только для того, чтобы обеспечить компании всем необходимым для реализации проектов, но и для проверки соблюдения сроков и обещаний.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Есть моменты, на которые по-другому реагировать невозможно. Потому что мы от всех наших подрядчиков зависим. Понятно, что они сталкиваются с определенными сложностями, мы помогаем эти сложности решить. Но от всех подрядчиков ждём качества и соблюдения сроков. Объективно, возвращаясь к теме ремонта квартир, стройка, особенно в наших условиях - дело непростое».

Сложности - это логистика, ограничения, связанные с климатом, а также непростой грунт Заполярья. Например, на улице Морской проходят подготовительные работы для строительства многоквартирного жилого комплекса. Территория представляет собой заболоченную местность. Но, как объясняют специалисты, строительству это не помешает. Котлованы под стройку будут засыпать материалами, которые укрепят основание под фундамент.

Продолжаются работы и в самом ближайшем к столице Заполярье городе Кола. Здесь растут не только этажи, но и деревья. Саженцы кедра, липы и сирени уже украшают расширенную Кольскую набережную.

Евгений Лобачев, мастер подрядной организации по озеленению: «Ближе к откосу у самого залива у нас липы высажены … Сирень кустовая тоже красиво будет цвести».

Такой вид с цветущей набережной будет обрамлять новостройки общей жилой площадью более 87 тысяч кв. метров– это 14 домов от 9-ти до 17 этажей. Комплекс сдадут в эксплуатацию в 2027 году.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире22:00«Мой год в Нью-Йорке». Художественный фильм (16+)23:45«Удиви меня». Документальный фильм (12+)01:00«Дискотека СССР-5». Концерт '2025, часть 1 (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: дефляция в России в августе составила 0,4%, а годовая инфляция в последнем месяце лета замедлилась до 8,14%-PRO Валюту (16+)Курс доллара провалился на 1,28 рубля, евро ослаб почти на 41 копейку-PRO Энергетику (18+)Повышение надёжности электроснабжения в Арктической зоне обсудили на межрегиональном форуме в Москве-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»