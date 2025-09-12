В Мурманске и области идут полномасштабные стройки жилых домов

В ближайшие 10 лет в регионе в рамках губернаторского плана и мастер-планов планируется построить 1 миллион квадратных метров жилья. Также в Мурманске продолжается строительство зданий культуры и медицины.

За ходом работ на объектах следит лично глава региона.

Впервые за долгое время в Мурманске и области идут полномасштабные стройки новых жилых домов. В Заполярье возводят 20 домов, это 4 тысяч квартир, 80% из них предназначены для продажи населению.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Не в порядке рекламы, а в порядке эмоции. Вот я был два месяца назад, там был котлован, а сейчас восемь этажей».

Действительно, стройка в Мурманске идёт хорошими темпами. На улице Шевченко появятся два жилых комплекса с 7-ю и 15 этажами. А в Первомайском - округе коттеджный посёлок. По плану в него войдёт более ста индивидуальных жилых домов. Местность здесь живописная, а главное, в черте города и со всеми удобствами.

Улица Кирпичная обзаведётся сразу четырьмя новыми девятиэтажными домами. На каждом из них работы выполняются на разных этапах, однако здания с каждым месяцем становятся всё выше и выше.

Как уже отмечалось ранее, в регионе повышенным спросом пользуются семейные квартиры с двумя и более комнатами. Этот фактор был неожиданностью для застройщиков, но они быстро переориентировались на северный рынок. Будущие собственники стремятся приобрести жильё по Арктической ипотеке, которая выручает молодые семьи Заполярья.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень важно, что люди покупают трёх и двухкомнатные квартиры».

Также в городе продолжается возведение социального жилья. Например, возводят на улице Зелёной многоквартирный дом в 9 этажей, который будет предназначен для переселения граждан из аварийного жилья.

Новые здания в городе строят и под другие цели. Красивый фасад Центра культурного развития уже радует глаз на улице Аскольдовцев. Здесь продолжаются внутренние отделочные работы. Продолжается строительство и под медицинские цели – хирургического корпуса онкодиспансера. Он должен быть сдан до конца 2025 года. Для его оснащения уже закуплено современное оборудование, после окончания отделочных работ начнётся монтаж.

Контроль глава региона ведёт не только для того, чтобы обеспечить компании всем необходимым для реализации проектов, но и для проверки соблюдения сроков и обещаний.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Есть моменты, на которые по-другому реагировать невозможно. Потому что мы от всех наших подрядчиков зависим. Понятно, что они сталкиваются с определенными сложностями, мы помогаем эти сложности решить. Но от всех подрядчиков ждём качества и соблюдения сроков. Объективно, возвращаясь к теме ремонта квартир, стройка, особенно в наших условиях - дело непростое».

Сложности - это логистика, ограничения, связанные с климатом, а также непростой грунт Заполярья. Например, на улице Морской проходят подготовительные работы для строительства многоквартирного жилого комплекса. Территория представляет собой заболоченную местность. Но, как объясняют специалисты, строительству это не помешает. Котлованы под стройку будут засыпать материалами, которые укрепят основание под фундамент.

Продолжаются работы и в самом ближайшем к столице Заполярье городе Кола. Здесь растут не только этажи, но и деревья. Саженцы кедра, липы и сирени уже украшают расширенную Кольскую набережную.

Евгений Лобачев, мастер подрядной организации по озеленению: «Ближе к откосу у самого залива у нас липы высажены … Сирень кустовая тоже красиво будет цвести».

Такой вид с цветущей набережной будет обрамлять новостройки общей жилой площадью более 87 тысяч кв. метров– это 14 домов от 9-ти до 17 этажей. Комплекс сдадут в эксплуатацию в 2027 году.