В Мурманске и Оленегорске «Норвежская выставка» будет работать по 22 октября

«Норвежская выставка» настолько влюбила в себя северян, что теперь этот проект основательно развернулся в Мурманске и, тем не мнее, не оставляет без возможности выбрать обновку и жителей других городов нашего региона.

Одежда на выставке подобрана исходя из суровых погодных условий арктического региона. Акцент сделан на норвежский бренд «Бьерн Ларсен», который продают со скидками от 40 до 70%.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Демисезонный норвежский бомбер от фирмы «Берн Ларсен». Сверху идёт трехслойная мембрана, она хорошо для нашего климата - влажного, ветренного. Она не промокает, не продувается, а самое главное, дышит. Внутри у неё наполнитель пух «Дюпонт Сорона», который можно стирать. Он не скатывается, не сбивается при стирке. Все куртки идут полностью на климат-контроле. В них будет комфортно как в помещении, так и на улице. Мех съёмный, много карманов».

Главная задача организаторов выставки-продажи помочь жителям Заполярья выбрать качественные и тёплые вещи. Здесь так же представлены немецкие пуховики, канадские «Аляски», финские дубленки, кожаные куртки, шубы парки на шкуре волка и кролика. Более 300 моделей.

Валентин Мохов, покупатель: «Замечательный магазин. Мы уже не в первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки».

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее.

Елена Затекина, покупательница: «Купила пуховик. Бежала миом с автобуса, приехала, как говорится, из Мончегорска. Забежала, посмотрела, мне очень понравилось: европейское качество, хороший бренд, цветовое решение. Нашла светленькое. Мне очень нравится, я очень довольна этой покупкой».

Норвежская выставка будет работать в Мурманске с 18 по 22 октября включительно в торговом центре «Форум» (первый этаж) и в Оленегорске по адресу: Ленинградской проспект, 4 (помещение бывшего магазина «Гламур».

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