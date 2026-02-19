В Мурманске идёт подготовка к предстоящим выборам в областную Думу

Одно из важнейших условий - соблюсти прозрачность и честность, поэтому с 2023 года в Общественной палате Мурманской области действует Штаб общественного наблюдения, который поддерживает чистоту и честность выборов. В этом же году было решено открыть Школу общественных наблюдателей.

Сессии по Мурманской области стартуют 12 марта. Школа будет состоять из жителей региона, заинтересованных в том, чтобы обучать других людей особенностям избирательной кампании.

Информация о работе школы будет размещаться на сайте.