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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.06.20 19:30

В Мурманске идёт подготовка к следующему отопительному сезону

Вопросы обеспечения в холодное время года города-героя теплом и горячей водой без сбоев и нарушений - на контроле городских властей. На заседании профильной комиссии ещё раз напомнили, что затягивать с подготовительной работой нельзя.

Заседание по подготовке Мурманска к следующему отопительному сезону в этот раз состоялось в сжатом формате – участников  на порядок меньше, чем обычно, так как в городе действуют противоэпидемические меры. Приглашены ресурсники и 14 управляющих компаний - только те, к которым есть вопросы.

Евгений Никора,  глава администрации города Мурманска: «Для нас задача, чтобы во всех домах города-героя было тепло, вода, свет. То же касается учреждений. Алгоритм работы выстроен. Есть полное понимание того, какие моменты надо учесть».

Все работы должны быть начаты в июне и сделаны в срок. Запчасти и  у ресурсоснабжающих организаций, и управляющих компаний должны быть всегда под рукой.  С учётом замечаний прошлых сезонов, контроль за исполнением в этом сезоне будет  более жёсткий.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Нам недостаточно заверений, что у нас всё есть. Мы должны увидеть, что у них есть, где это лежит, что запасы позволят устранить аварии, отказы в течение, допустим, 24 часов».

И это, как отметил глава администрации, максимальное время, желательно успевать в промежутке не более 4 часов. Прошлый отопительный сезон закончился в конце мая, сразу же стартовала подготовка к новому. А это 10 ресурсоснабжающих организаций, 2391 многоквартирный дом, 171 соцучреждение. Масштабный ремонт ждёт котельную в районе Росляково, где будет строится новая печная труба. На время строительства горячей воды в этом районе не будет дольше, чем обычно.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Они об этом знают, росляковцы. Они давно обращали наше внимание на то, что трубу надо менять, делать её выше, чтобы она меньше дымила. Работы жёстко синхронизирваны с компанией «Мурманэнергосбыт», теплоснабжающей организацией».

Каждый этап работы подрядчика по демонтажу старой и возведению новой трубы согласован с графиком работ подготовки к зиме ресурсником. Для всех профильных организаций Мурманска руководством города утверждён план мероприятий, исполнение которого на особом контроле.

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