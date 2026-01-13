Кадровая стратегия-2026: владение ИИ и развитие навыков сотрудников стали приоритетом для мурманских работодателейНадежды-2026: 3 из 10 работающих россиян рассчитывают на карьерный рост в новом году
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.01.26 19:30

В Мурманске идёт подготовка к традиционным крещенским купаниям

Одна из основных точек для обряда в областном центре, как и в прошлом году, расположилась у нового «Домика моржей» на Семёновском озере.

Вместе оценивали готовность объекта спасатели и представители администрации. Главный вопрос – безопасность будущих участников обряда.

Елена Ширшова, заместитель главы города Мурманска: «Все требования мер безопасности соблюдены».

Особое внимание – иордани. Её размеры и конфигурация должны быть удобными, необходимо наличие ограждений, ступенек, поручней и освещения. Всё это учтено на трёх объектах в Мурманске.

Также на участках будут работать зоны для обогрева и переодевания. Например, новый «Домик моржей» оборудован раздевалками, кухонной зоной и санузлами. Здесь можно и отогреться, и попить горячий чай.

Традиционно на всех территориях купания будут дежурить бригады скорой помощи, спасателей и полицейских. Но не стоит забывать, что безопасность каждого человека в его руках.

Ярослав Комарницкий, старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области: «В воде долго находиться нельзя!».

В этом году на Крещение все будет канонично, ведь есть вероятность крещенских морозов. А вот 2025 год такими температурами похвастаться не смог, тогда в городах Заполярья даже отменяли традиционные купания, ведь лёд не вставал и был очень хрупким.

В этот раз лёд на всех площадках имеет хорошую толщину - до сорока сантиметров.

 Информацию о работе купелей, парковок и дополнительных палаток для обогрева людей будет размещена на сайте администрации города Мурманска. Праздник проведут 19 января.

По мнению священнослужителей, купания не являются обязательной частью Крещения, поэтому, если вы не уверены, лучше не рисковать и не погружаться в воду.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кадровая стратегия-2026: владение ИИ и развитие навыков сотрудников стали приоритетом для мурманских работодателей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)КАК РАССЧИТАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОЦЕНТ ВКЛАДА-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 43 копейки, доллар прибавил 6 копеек-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)ЦУР Мурманской области: на новогодних каникулах экстремальные погодные условия привели к росту обращений северян-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»