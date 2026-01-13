В Мурманске идёт подготовка к традиционным крещенским купаниям

Одна из основных точек для обряда в областном центре, как и в прошлом году, расположилась у нового «Домика моржей» на Семёновском озере.

Вместе оценивали готовность объекта спасатели и представители администрации. Главный вопрос – безопасность будущих участников обряда.

Елена Ширшова, заместитель главы города Мурманска: «Все требования мер безопасности соблюдены».

Особое внимание – иордани. Её размеры и конфигурация должны быть удобными, необходимо наличие ограждений, ступенек, поручней и освещения. Всё это учтено на трёх объектах в Мурманске.

Также на участках будут работать зоны для обогрева и переодевания. Например, новый «Домик моржей» оборудован раздевалками, кухонной зоной и санузлами. Здесь можно и отогреться, и попить горячий чай.

Традиционно на всех территориях купания будут дежурить бригады скорой помощи, спасателей и полицейских. Но не стоит забывать, что безопасность каждого человека в его руках.

Ярослав Комарницкий, старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области: «В воде долго находиться нельзя!».

В этом году на Крещение все будет канонично, ведь есть вероятность крещенских морозов. А вот 2025 год такими температурами похвастаться не смог, тогда в городах Заполярья даже отменяли традиционные купания, ведь лёд не вставал и был очень хрупким.

В этот раз лёд на всех площадках имеет хорошую толщину - до сорока сантиметров.

Информацию о работе купелей, парковок и дополнительных палаток для обогрева людей будет размещена на сайте администрации города Мурманска. Праздник проведут 19 января.

По мнению священнослужителей, купания не являются обязательной частью Крещения, поэтому, если вы не уверены, лучше не рисковать и не погружаться в воду.