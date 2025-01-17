В Мурманске идёт серьёзная подготовка к Крещению

С 18 на 19 января православные верующие отметят Крещение Господне. В эту ночь принято окунаться в иордани. О правилах и технике безопасности напомнили сотрудники МЧС, во время проверки безопасности купели на Семёновском озере.

Артём Гончаров, старший государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области: «От точки переодевания, точки обогрева до купели не нужно бежать, торопиться. Идём спокойно, медленно, чтобы не поскользнуться, всё-таки погода у нас такая, что может быть немного скользко. Также не надо прыгать в купель, не нужно ни в коем случае нырять в купель. Все делаем спокойно: подошли, сняли тапочки, аккуратно держась за поручни спускаемся. Рекомендую не нырять с головой всё-таки. Достаточно по плечи окунуться и не стараться задержаться как можно дольше в холодной воде. 15-20 секунд вполне хватит, чтобы три раза окунуться. Затем выйти, обтереться полотенцем и сразу следовать к точке обогрева».

В этом году во многих городах региона уже объявили об отмене крещенских купаний. Впервые за долгое время погода в Заполярье не смогла порадовать северян характерными морозами. Сотрудники МЧС проверили состояние льда на озерах, где обычно устраивают проруби, его толщина оказалась не достаточной.

Дина Рыгина, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области: «На сегодняшний день у нас уже отменены крещенские купания в ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, в Никеле. Сейчас ещё под вопросом находятся города Кировск, Апатиты, Оленегорск и ряд других муниципальных образований. Что касается города Мурманска, то в областном центре спланированы и будут функционировать две купели: на озере Семёновском, на озере Среднем».

Северяне смогут окунуться на озере Среднем в районе базы отдыха «Озерки» (ориентир: конечные остановки автобусов №№9 и 11 на улице Мира). Вторая безопасная купель расположена на Семёновском озере у нового домика «моржей». Сегодня здесь занимались устройством территории.

Сергей Тян, директор спорткомплекса «Авангард»: «В этом году мы заказали новую купель. Мы её привезли позавчера и устанавливаем. Она будет новая, гладкая и, самое главное, безопасная. Для наших жителей очень будет удобно».

Новое помещение домика моржей тоже порадует любителей закаливания в холодной воде. Здание имеет большую площадь и оборудовано раздевалками, душевыми и санузлами. Здесь можно будет переодеться перед купанием, а после вернуться и попить чай.

На Семёновском озере экстренные службы будут дежурить с 20 часов вечера 18 января и до 4 утра 19 января. Вся информацию о работе купелей, а также парковок и дополнительных палаток для обогрева в Мурманске будет размещена на сайте администрации города.