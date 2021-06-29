В Мурманске ищут автоволонтёров, которые смогут подвозить участковых врачей на вызовы к пациентам на дом

Пандемия коронавируса после передышки вновь набирает обороты, с каждым днём больных становиться всё больше и эта тяжелейшая нагрузка ложится на плечи врачей.

Единый волонтёрский Центр Мурманской области открывает набор автоволонтёров, которые помогут медикам быстрее добираться на дом к пациентам.

Стоит отметить, что добровольцев уже привлекали для помощи в ноябре прошлого года, самый пик пандемии, один автоволонтёр тогда выезжал в среднем на 12−15 вызовов в день, для медиков это была огромная поддержка. Помимо желания помочь у волонтёра должны быть действующие права и личная машина.

Оплату топливных расходов берет на себя мурманский филиал АО «АтомЭнергоСбыт». По вопросам записи в автоволонтёры можно обратиться в Единый волонтёрский центр по телефону +7909-562-51-30 или через социальные сети: «ВКонтакте» и «Instagram».