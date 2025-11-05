День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.11.25 19:30
В Мурманске искали уклонистов от воинской службы
Военные следователи провели в Мурманске рейд для установления лиц, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учёт.
Были проверены несколько человек, среди которых нарушителей нет.
Василий Филатов, старший следователь 305 военного следственного отдела Следственного комитета России по Северному флоту: «Подобные рейды в городе Мурманске проводятся на постоянной основе и будут продолжены в дальнейшем».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-
Последние комментарии
Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
-Скоро в эфире01:00Городские хроники (6+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)2 из 3 россиян — за ежегодную выплату компенсаций за неиспользованные дни отпуска-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 43 копейки, евро прибавил почти 13 копеек-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане высказали пожелания обустроить новую детскую площадку, заменить урны у подъездов-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре