Новогодние подарки сотрудникам или их детям готовят 9 из 10 компанийВсе желания сбудутся: в Североморске уже в пятый раз стартовала благотворительная акция «Снегирьки»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.12.24 19:30

В Мурманске итоговое сочинение написали почти 3000 школьников

Традиционное декабрьское сочинение - допуск к ЕГЭ и обязательное условие получения аттестата для всех 11-классников страны.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Экзамен продлится для выпускников три часа 55 минут. Если лица с ограниченными возможностями здоровья, то на полтора часа экзамен увеличивается. В случае, если ребята не смогли принять участие в сегодняшнем итоговом сочинении, то у них есть ещё два срока в 2025 году, когда они могут написать. Это, прежде всего, февральские сроки – 5 февраля и в апреле – 9 апреля».

Министр образования и науки Мурманской области дала напутственные слова ученикам общеобразовательной школы №31 имени Льва Журина. В этом году стены учреждения покинут 47 школьников, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для ребят были созданы все условия, чтобы избежать лишнего стресса.

Наталья Южакова, директор общеобразовательной школы №31 им. Л.В. Журина: «Весной проходило пробное мероприятие. Они уже попробовали, что это такое, как проходит. Самое главное, чтобы у них был настрой, чтобы они были спокойны, уверены, то всё у них получится. Немаловажно, что и психолог работает у нас с ребятами».

Среди тем сочинений: «Духовно-нравственные ориентиры», «Семья, общество, Отечество», «Природа и культура». Конечно, пользоваться записями или телефонами запрещено. Испытание организовано как стандартный экзамен.

Ирина Васильева, руководитель пункта проведения итогового сочинения для 11-х классов: «Должны быть паспорта, чёрные гелевые ручки. У детей есть черновики, у детей есть бланки, на которых они пишут свои работы. Также у них есть орфографические словари, которыми они могут пользоваться. Если им необходимо выйти, они выходят: водички попить, кто-то шоколадки приносит. Также у нас на пункте есть медицинский работник».

Больше всего сложностей в итоговом сочинении вызывает обязательный критерий – опора на литературу. С лёгкостью испытание проходят самые начитанные. Что касается результатов, то их школьники смогут узнать 16 декабря.

Но даже, если они будут неудовлетворительными, ребята смогут дважды переписать работу.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Не время для «красных флагов»: итоги 2024 года на рынке труда – «SuperJob»
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕ
-

Последние комментарии

Лариса
01.12.24 12:31
Прекрасное мероприятие, спасибо организаторам за колоссальную работу,которая однозначно приносит пользу обществу, духовно развивает молодежь и просто приносит огромное удовольствие !
Комментарий к новости:Анна Гришко, Татьяна Пучкова и Кермен Музраева: о «Первом бале» с симфоническим оркестром
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
-Правовая консультация (18+)Расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире23:00Городские хроники (6+)23:30«Психосоматика. Другая медицина». Научно-популярная программа (16+)00:00«Психосоматика. Другая медицина». Научно-популярная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Где подработать вечерами, в выходные, в каникулы — подборка «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Курс доллара провалился на 1,95 рубля, евро растерял прочти 1,82 рубля-PRO Энергетику (18+)Правительство РФ повысило прозрачность оказания услуги по техприсоединению к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика