В Мурманске итоговое сочинение написали почти 3000 школьников

Традиционное декабрьское сочинение - допуск к ЕГЭ и обязательное условие получения аттестата для всех 11-классников страны.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Экзамен продлится для выпускников три часа 55 минут. Если лица с ограниченными возможностями здоровья, то на полтора часа экзамен увеличивается. В случае, если ребята не смогли принять участие в сегодняшнем итоговом сочинении, то у них есть ещё два срока в 2025 году, когда они могут написать. Это, прежде всего, февральские сроки – 5 февраля и в апреле – 9 апреля».

Министр образования и науки Мурманской области дала напутственные слова ученикам общеобразовательной школы №31 имени Льва Журина. В этом году стены учреждения покинут 47 школьников, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для ребят были созданы все условия, чтобы избежать лишнего стресса.

Наталья Южакова, директор общеобразовательной школы №31 им. Л.В. Журина: «Весной проходило пробное мероприятие. Они уже попробовали, что это такое, как проходит. Самое главное, чтобы у них был настрой, чтобы они были спокойны, уверены, то всё у них получится. Немаловажно, что и психолог работает у нас с ребятами».

Среди тем сочинений: «Духовно-нравственные ориентиры», «Семья, общество, Отечество», «Природа и культура». Конечно, пользоваться записями или телефонами запрещено. Испытание организовано как стандартный экзамен.

Ирина Васильева, руководитель пункта проведения итогового сочинения для 11-х классов: «Должны быть паспорта, чёрные гелевые ручки. У детей есть черновики, у детей есть бланки, на которых они пишут свои работы. Также у них есть орфографические словари, которыми они могут пользоваться. Если им необходимо выйти, они выходят: водички попить, кто-то шоколадки приносит. Также у нас на пункте есть медицинский работник».

Больше всего сложностей в итоговом сочинении вызывает обязательный критерий – опора на литературу. С лёгкостью испытание проходят самые начитанные. Что касается результатов, то их школьники смогут узнать 16 декабря.

Но даже, если они будут неудовлетворительными, ребята смогут дважды переписать работу.