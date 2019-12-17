В Мурманске из окна девятиэтажного дома на улице Воровского выпала девочка

Следователи незамедлительно прибывшие на место происшествия установили, что четырёхлетний ребёнок самостоятельно вышел на балкон и забрался на подоконник. Одно неосторожное движение - и малышка сорвалась вниз. В это время родителей девочки не было дома.

Пострадавшую доставили в реанимационное отделение одной из больниц Мурманска. Ребёнок находится в состоянии комы.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.