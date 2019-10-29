В Мурманске избрали заместителей председателя горсовета

На плановом заседании Совета депутатов города Мурманска народные избранники выбирали заместителей председателя.

На третьем плановом заседании городского Совета депутатов 6-го созыва были 12 вопросов. Первые два - об избрании заместителей председателя. По уставу у Андрея Сысоева должны быть три заместителя. Одного из них – Тамару Прямикову - выбрали две недели назад. На два вакантных места в этот раз были выдвинуты по одному кандидату: Игорь Морарь и Михаил Белошеев от партии «Единая Россия».

«Хочу отметить очень важное направление в работе Совета депутатов по важному элементу для мурманчан - жителей города-героя Мурманска, - говорит Михаил Белошеев, депутат Совета депутатов города Мурманска, - это работа по патриотическому воспитанию, по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны».

Народные избранники проголосовали по кандидатурам Игоря Мораря и Михаила Белошеева единогласно.

На заседании Совета были утверждены составы рабочих органов Совета депутатов и избраны председатели постоянных комиссий. По бюджету и финансовому регулированию - Сергей Коробков, по нормативному регулированию и контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления - Любовь Малыгина, по экономической политике и хозяйственной деятельности - Игорь Морарь и по социальной политике -Антонина Климова.

На повестке дня сегодня был вопрос и по проведению конкурса на замещение должности главы администрации.

«Сегодня Совет депутатов выдвигает свои пять кандидатур для работы в комиссии на пост главы администрации. Согласно положению будет выбран и председатель комиссии», - уточнил Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск.

В состав комиссии включены глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев, депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов, председатель контрольно-счётной палаты города Мурманска Татьяна Новикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова, депутат Совета депутатов города Мурманска Виктор Хабаров.