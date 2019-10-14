Письмо для матери пролежало в земле почти 80 летПенсионные страдания, или Время выхода на негосударственную пенсию хотят ограничит сверху
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.10.19 19:30

В Мурманске избрали заместителя председателя горсовета

В Мурманске на внеплановом заседании Совета депутатов выбрали заместителя председателя. На эту должность была выдвинута одна кандидатура. Подробнее расскажем далее.

На повестке внепланового заседания городского Совета депутатов несколько вопросов. Первый из них - избрание заместителя председателя. На прошлом заседании народные избранники решили - заместителей у Анрея Сысоева в горсовете будет три.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «У меня просьба и предложение к Совету депутатов, одного из заместителей председателя избрать на сегодняшнем заседании Совета депутатов, внеочередном, я напомню, в связи с чем это связано. Это связано с тем, что, действительно, у нас очень много вопросов, вопросов, связанных, в том числе, с проведением конкурса по выбору главы администрации города-героя Мурманска. Не исключено, что у меня в ближайшее время произойдут командировки, по крайней мере, они запланированы».

На должность заместителя председателя была выдвинута только одна кандидатура. Тамара Ивановна Прямикова избиралась в Совет депутатов города Мурманска все 6 созывов. До октября 2019 года она занимала должность главы города. В этом заседании приняли участие 25 депутатов. Каждый из них в соответствии с правилами проголосовал за заместителя тайно.

Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Число голосов, поданных за кандидата - 25, число голосов, поданных против кандидата - 0. Решили считать избранной на должность заместителя председателя Совета депутатов города Мурманска - Прямикову Тамару Ивановну».

На заседании депутаты так и не рассмотрели вопрос о проведении конкурса на замещение должности главы администрации города Мурманска. Комиссия по отбору кандидатов пока не сформирована в полном составе и не может начать приём документов. Сейчас администрацией областного центра руководит и.о. Алексей Лыженков.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаС рыбы переходим на краба?
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: Шесть кандидатов, но скучно и предсказуемо
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

моё имя
13.10.19 16:00
Начальник регионального отделения ДОСААФ , который не может наладить работу одной организации, еще и в депутаты целился. А может бабульки-сторожа не уходят потому что им еще не все деньги выплатили.
Комментарий к новости:ИТОГИ: Губернатору необходимо быть ближе к народу, а народ спорит о дне рождения Мурманска
константин
11.10.19 19:51
Я неоднократно с начала 2019г. обращался в управляющую компанию и диспетчерскую службу 051 о том ,что у меня в квартире, в кухне радиатор отопления начал протекать. При ближайшем рассмотрении была выя
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Д.О. Вернер
09.10.19 09:23
Да не храм городу пенсионеров нужен, а крематорий... Хорошей земли для могил нет на Севере...
Комментарий к новости:Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Битва дизайнеров». ТВ-шоу (16+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области цены на бензин пошли вверх-PRO ВалютуКурс доллара повысился на 14 копеек, евро - на 20-PRO ЭнергетикуНа Кольской ГМК научились утилизировать промышленное тепло-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 октября-PRO Нефть и газРазвитие нефтегазовых проектов в Арктике в действующем налоговом режиме пока нерентабельно - Александр Новак-PRO ЗаконыПенсионные страдания, или Время выхода на негосударственную пенсию хотят ограничит сверху
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовал: 231 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика