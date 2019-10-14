В Мурманске избрали заместителя председателя горсовета

В Мурманске на внеплановом заседании Совета депутатов выбрали заместителя председателя. На эту должность была выдвинута одна кандидатура. Подробнее расскажем далее.

На повестке внепланового заседания городского Совета депутатов несколько вопросов. Первый из них - избрание заместителя председателя. На прошлом заседании народные избранники решили - заместителей у Анрея Сысоева в горсовете будет три.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «У меня просьба и предложение к Совету депутатов, одного из заместителей председателя избрать на сегодняшнем заседании Совета депутатов, внеочередном, я напомню, в связи с чем это связано. Это связано с тем, что, действительно, у нас очень много вопросов, вопросов, связанных, в том числе, с проведением конкурса по выбору главы администрации города-героя Мурманска. Не исключено, что у меня в ближайшее время произойдут командировки, по крайней мере, они запланированы».

На должность заместителя председателя была выдвинута только одна кандидатура. Тамара Ивановна Прямикова избиралась в Совет депутатов города Мурманска все 6 созывов. До октября 2019 года она занимала должность главы города. В этом заседании приняли участие 25 депутатов. Каждый из них в соответствии с правилами проголосовал за заместителя тайно.

Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Число голосов, поданных за кандидата - 25, число голосов, поданных против кандидата - 0. Решили считать избранной на должность заместителя председателя Совета депутатов города Мурманска - Прямикову Тамару Ивановну».

На заседании депутаты так и не рассмотрели вопрос о проведении конкурса на замещение должности главы администрации города Мурманска. Комиссия по отбору кандидатов пока не сформирована в полном составе и не может начать приём документов. Сейчас администрацией областного центра руководит и.о. Алексей Лыженков.