В Мурманске изувер убил щенка, вогнав ему в горло ложку для обуви

Вечером дворник, убиравшая мусор во дворе по улице Маклакова, обратила внимание на то, что в мусоропроводе лежит труп собаки и подстилка для домашнего животного. У щенка из горла торчала ложка для обуви. О такой ужасной находке женщина сообщила в Фонд помощи животным.

- Я вызвала полицию, им сразу рассказала о том, что смерть у животного неестественная и о том, что нам очень нужна экспертиза, - рассказывает Оксана Рязанцева, директор благотворительного Фонда помощи животным. – Труп забрали. Это не только жертва, но и улика, так как на ложке, вероятно, должны быть отпечатки.

Зоозащитники настроены решительно и уверены, что по результатам экспертизы виновный будет найден и наказан за жестокое обращение с животными. Сейчас труп щенка исследуют специалисты ветлаборатории в посёлке Молочный.

- Пока результатов анализов у нас нет, так как щенка привезли замороженного, - сообщила журналистам «Арктик-ТВ» Ольга Белак, директор Мурманской облветлаборатории. - Мы ждём, когда он отойдёт.

- А к вам часто обращаются с такими случаями? – поинтересовались журналисты.

–Бывают вскрытия животных, но чтобы такие, криминальные, нет.

У зоозащитников уже есть подозреваемый. Возможно, это 28-летний молодой человек, проживающий в доме на улице Маклакова. Он находится в «чёрных списках» большого количества интернет-сообществ, занимающихся помощью беспризорным животным. Мужчина забирал щенков, но через какое-то время они пропадали, а парень придумывал различные истории, утверждая, что отдал питомцев другим людям. По предварительным данным, именно он и взял пострадавшего питомца, которого пристраивали через известный сайт объявлений.

Но пока нет результатов экспертизы и ведётся расследование, делать выводы из этой ужасной истории, рано.

Журналисты «Арктик-ТВ» продолжат следить за развитием этого ужасного случая.