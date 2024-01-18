В Мурманске к большому православному празднику всё готово

В это время уже оборудованы места массового купания и готовы купели. Мороз и солнце - поистине чудесный день перед Крещением. В Мурманске уже всё готово для того, чтобы принять большое количество верующих и предоставить им комфортные условия для важнейшего обряда.

Сергей Тян, директор МАУ ГСЦ «Авангард»: «Вырубили прорубь, установили купель, делаем ограждения. На данный момент все уже готовы, чтобы мы встретили наших людей. Сотрудники МЧС установили палатку, которая будет отапливаться. Люди после купели будут греться в палатке».

Крещение в Мурманске состоится у домика «моржей» на Семёновском озере, в нём же можно будет переодеться и согреться.

Рядом будут дежурить скорая помощь, сотрудники МЧС и полиция.

В городе минус 15 градусов, северян не пугают холода. Но даже опытные «моржи» советуют заранее готовиться к испытанию.

Спасатели не рекомендуют купаться людям, страдающим заболеваниями сердца и сосудов, а также рядом острых хронических заболеваний.