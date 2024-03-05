День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.03.24 19:30
В Мурманске к ответственности привлечён автолюбитель, допустивший наезд на ребёнка и скрывшийся с места ДТП
28 февраля около 8 часов утра водитель «Шевроле» допустил наезд на мальчика 2019 года рождения, который вместе со своей мамой переходил дорогу на зелёный сигнал светофора.
В результате ДТП ребёнок получил ушиб мягких тканей голени, с которыми был обслужен амбулаторно в медицинском учреждении.
После наезда нарушитель покинул место происшествия. За это суд уже лишил мужчину водительских прав управления на один год и четыре месяца. А после экспертизы, которая должна определить степени тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика, водитель может получить ещё одно наказание.
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