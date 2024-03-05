В Мурманске к ответственности привлечён автолюбитель, допустивший наезд на ребёнка и скрывшийся с места ДТП

28 февраля около 8 часов утра водитель «Шевроле» допустил наезд на мальчика 2019 года рождения, который вместе со своей мамой переходил дорогу на зелёный сигнал светофора.

В результате ДТП ребёнок получил ушиб мягких тканей голени, с которыми был обслужен амбулаторно в медицинском учреждении.

После наезда нарушитель покинул место происшествия. За это суд уже лишил мужчину водительских прав управления на один год и четыре месяца. А после экспертизы, которая должна определить степени тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика, водитель может получить ещё одно наказание.