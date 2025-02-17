В Мурманске кабинеты неотложной медицинской помощи теперь работают без выходных

Со 2 февраля этого года кабинеты неотложной медицинской помощи в мурманских поликлиниках перешли на новый - семидневный режим работы. Теперь врачи принимают пациентов и по воскресеньям с 9.00 до 15.00.

Анна Коткова, исполняющая обязанности главного врача Мурманской городской детской поликлиники №1: «Мы отработали всего две недели. За оба воскресенья обращения в кабинет неотложной помощи были. Конечно, не в таком большом количестве, как на неделе. Однако, мы ожидаем, что в дальнейшем будет больше обращений в динамике».

Обратиться за неотложной помощью в поликлиники Мурманска может любой, в том числе и иностранный гражданин, чьё состояние требует медицинского вмешательства, но при этом не угрожает его жизни.

Екатерина Варзугина, врач-педиатр кабинета неотложной помощи мурманской городской детской поликлиники №1: «Принимаем детей с неотложными состояниями. Это граждане с температурой, с рвотой, с поносом. Принимаем людей, которые не нуждаются в какой-то срочной помощи, но нуждаются в осмотре врача».

К слову, кабинеты оснащены всеми необходимыми медицинскими инструментами и оборудованием: от экспресс-тестов на коронавирус и грипп до рентген-аппарата. А трудятся в них квалифицированные специалисты с многолетним опытом работы.

Екатерина Варзугина, врач-педиатр кабинета неотложной помощи Мурманской городской детской поликлиники №1: «Мы можем ребёнку измерить температуру, провести общий осмотр, назначить лечение. При необходимости мы выполняем термометрию, отоскопию, смотрим ушки. Если потребуется, назначаем необходимое лечение: и антибактериальную терапию, и противовирусную. И, конечно, в определенных случаях направляем на рентгенографию, которая проводится в детской городской больнице».

Для записи на приём северянам необходимо позвонить по телефону Единого контакт-центра. Однако попасть в кабинет неотложной медицинской помощи можно и другим образом – в порядке живой очереди.