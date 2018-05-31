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День за днём с «Арктик-ТВ»31.05.18 19:30

В Мурманске круглосуточно ведётся уборка дорог и тротуаров

1000 кубометров песка и мусора этой весной собрали специалисты Управления дорожного хозяйства в Мурманске с проезжих частей и тротуаров. Специалисты не прекращают уборку города ни днём, ни ночью:  работают в три смены, а помогает им в деле недавно полученная новая техника.

Ежедневно во всех районах города  работает по несколько бригад Управления дорожного хозяйства. С наступлением весенне-летнего периода ведётся ремонт ограждений, санитарная обрезка деревьев, обновление зелёных зон, высадка цветов. Для уборки  улиц используется новая техника, например, недавно полученные  фронтальные погрузчики.

Сбор  пыли, накопившейся на дорогах за зиму, по словам специалистов  управления, осложняют неправильно припаркованные автомобили. Водители не всегда идут на контакт с дорожниками и не убирают свои транспортные средства. Но, несмотря на трудности,  специалисты собрали с тротуаров и проезжих частей тонны песка.

- На прошлой неделе, как  мы уже говорили, нами было собрано 27 вагонов мусора, - напомнил Станислав Ланин, директор Муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». - Посчитали на сегодняшний день – 32. Получается, что за неделю собирается и ручным, и механизированным способом около пяти вагонов песка.

Властям города часто поступают обращения на плохую уборку дворовых территорий, но в администрации отмечают, что эта зона ответственности управляющих компаний. Требовать надо с них.

 

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