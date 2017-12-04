В Мурманске КВН стал модным

Шутки весёлые и разные. В Мурманске состоялся финал региональной лиги КВН. За звание чемпиона и путёвку на фестиваль команд КВН в Сочи боролись 6 команд. Победили - лучшие из лучших.

До выступления - полчаса, сборные КВН готовятся к выходу на сцену, гримируются и репетируют шутки. Сборная филологического факультета МАГУ шутить намерена о самом интересном. Пока девушки гримируются, юноши повторяют элементы выступлений. В финале всё должно пройти гладко.

Конкуренция серьёзная. Некоторые команды, прорвавшиеся в финал, знают и за пределами Мурманской области. Жюри к хорошим шуткам привыкло, а значит, победа легко не придёт. Оценивать будут жёстко, но справедливо.

- О росте популярности КВН говорит переполненный зал Дворца культуры, - отметил Алексей Веллер, депутат Государственной Думы. - Практически на всех играх сезона, как мне сейчас сказали, за две недели до финала не было уже билетов в продаже. Это здорово! Это говорит о том, что КВН в городе стал модным. Помните, когда-то в 90-е годы были модными конкурсы красоты, мне кажется, что сейчас такая мода на КВН.

- Существует стереотип, что все умные, находчивые, образованные, интеллигентные уезжают из Мурманска. Ничего подобного! – уверен Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Успехи, которые у нас в достигнуты в играх КВН и «Что? Где? Когда?», говорят о том, что всё наоборот, наша молодёжь образованна, интеллигентна, находчива, весела.

Зрители живо болеют за команды. За долгое время выступлений, команды обзавелись своими фанатами, которые переживают вместе с весёлыми и находчивыми их взлёты и падения, но всегда остаются верны любимым коллективам.

Хотя борьба была серьёзной, но представители жюри определились с лидерами. Первое место заняла команда «Морская академия». «Серебро» региональных игр получила команда «Филфак», а «бронза» досталась «Суровым парням» из 61-й отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады.