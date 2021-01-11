В Мурманске любой желающий сможет окунуться в атмосферу игры «Что? Где? Когда?»

Многие, кто знаком с интеллектуальной игрой «Что? Где? Когда?», хотели бы хоть раз оказаться на месте участников клуба. Почувствовать себя настоящими знатоками в самом разгаре мозгового штурма, сидя в элегантном костюме за зеркальным столом, на котором стоит рулетка. Такая возможность может появиться у жителей Мурманска.

Наталия Кузнецова, директор лицензионного отдела телекомпании «Игра-ТВ»: «Очень много людей хотят попасть в эту сказку. А мы эту сказку хотим людям дать. Будет тот же волчок, круглый стол, шесть человек за столом, ведущий. Наши знатоки и музыка. Весь антураж».

По задумке представителей телекомпании «Игра-ТВ», которая как раз и занимается организацией и съёмками знаменитой интеллектуальной передачи, в Мурманске будут расположены площадки, на которые смогут прийти все желающие, чтобы приобщиться к клубу знатоков. Эту идею поддержал глава города.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Конечно, это зрелище. Это зрелище, не уступающее по накалу серьёзным спортивным соревнованиям. Поэтому то, что мы сегодня встречаемся с телекомпанией, для меня очень важно, с точки зрения популяризации нашего города».

Интеллектуальный уровень у мурманчан действительно высокий. Это доказывают многочисленные турниры, в которых принимали участие северяне. Кубок Арктики – ежегодное международное состязание, включающее в себя такие известные игры, как «Что? Где? Когда?», «Брэйн ринг» и «Своя игра» стали брендом российского Севера, закрепив за Мурманском звание интеллектуальной столицы Арктики.