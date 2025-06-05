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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.06.25 19:30

В Мурманске много благоустроенных мест для отдыха и прогулок

На календаре лето и на термометрах долгожданный плюс. Пришло время для прогулок.

Одним из мест притяжения северян стал парк «Кольский». Ещё недавно эта территория была не облагороженной. Сейчас она кардинально преобразилась.

Для досуга детей здесь организованы самые разнообразные площадки. Одна из них оснащена горкой в виде огромной акулы. Помимо городка здесь есть беседки с сиденьями-качелями, деревянные башни, лесенки. Для велосипедистов и самокатчиков предусмотрена специальная трасса. Лавочек в зоне отдыха хватает всем желающим. Так что место идеально подходит и для прогулок с детьми.

Юные мурманчане тоже развлечениями довольны. У многих уже есть своё любимое занятие.

Озеро Глубокое – ещё одно место для досуга, которым может похвастаться Первомайский район. Здесь оборудована прогулочная зона, скамейки, для детей песочницы и горки. Со смотровой площадки можно понаблюдать за утками. А с берега открывается вид на фонтан.

Находится озеро в пешей доступности от остановки общественного транспорта «Улица Крупской».

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