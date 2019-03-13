В Мурманске могут появиться несколько вертолётных площадок – пишет «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В Мурманске, в черте города, могут появиться сразу несколько вертолётных площадок. Обустроить их собираются в рамках реализации одного из приоритетных национальных проектов – развития санитарной авиации. Где в Мурманске собираются сажать вертолёты, читатели «Вечёрки» узнают из публикации под заголовком «Когда счёт идёт на минуты».

Заполярные КВНщики смогли установить настоящий рекорд. Впервые за всю историю клуба весёлых и находчивых в Высшей лиге играет команда из города с населением в 12 тысяч человек. О том, как «Сборную Снежногорска» на пути к успеху не останавливают ни сильные соперники, ни порванные связки, рассказывает «Вечерний Мурманск».

«Я только на сцену вышла, а уже были такие аплодисменты, будто меня укутали в пуховое одеяло», - так говорит о своем выступлении в столице Заполярья Юлия Рутберг. За что она благодарна мурманчанам, и с какой собакой приехала в наш город, актриса рассказала в интервью «Вечёрке», которое можно найти в свежем выпуске газеты.

Его читатели также узнают подробности вчерашней аварии на Кольском проспекте и найдут информацию о том, как получить материальную помощь на покупку приставки к телевизору, позволяющей ловить цифровой сигнал.