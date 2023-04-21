В Мурманске молодым и многодетным семьям вручили сертификаты на улучшение жилищных условий

Для семьи Новосёловых, их фамилия скоро станет пророческой, ведь не так далёк момент, когда они получат ключи от более просторного жилья. Алексей, Альбина, а также их дети стали участниками городской программы «Обеспечение жильём молодых и многодетных семей города Мурманска». Сегодня они получили сертификат, который компенсирует часть затрат при покупке квартиры, свою двушку семья хочет поменять на 4-комнатные апартаменты.

Алексей и Альбина Новоселовы: «Встали в эту программу пять лет назад. Узнали о ней от друзей. Они тоже участвовали в этой программе, давно уже приобрели жильё. Мы тоже решили расширяться, семья большая шести человек, четыре ребёнка. Места не хватает, поэтому мы решили вступить в эту программу, подошли по всем параметрам. Пять лет ждали этого дня. Мы дождались заветно звонка, сегодня мы здесь и рады».

Меры поддержки действует с 2006 года. За это время более тысячи северян получили социальную выплату на приобретение или строительство жилья. В этом году сертификаты вручили 126 семьям.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Сегодня мы вручаем 50 свидетельств, из них 35 получат молодые семьи и 15 семьи многодетные. Конечно, это очень важная мера поддержки».

Величина выплаты зависит от количества членов семьи и средней стоимости квадратного метра жилья по городу. А для участников, которые уже воспользовались материальной помощью и ждут пополнение, предусмотрена добавочная дотация – ещё 5% от расчётной стоимости квартиры в счёт компенсации.