В Мурманске молодым и многодетным семьям вручили сертификаты на улучшение жилищных условий
Алексей и Альбина Новоселовы: «Встали в эту программу пять лет назад. Узнали о ней от друзей. Они тоже участвовали в этой программе, давно уже приобрели жильё. Мы тоже решили расширяться, семья большая шести человек, четыре ребёнка. Места не хватает, поэтому мы решили вступить в эту программу, подошли по всем параметрам. Пять лет ждали этого дня. Мы дождались заветно звонка, сегодня мы здесь и рады».
Меры поддержки действует с 2006 года. За это время более тысячи северян получили социальную выплату на приобретение или строительство жилья. В этом году сертификаты вручили 126 семьям.
Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Сегодня мы вручаем 50 свидетельств, из них 35 получат молодые семьи и 15 семьи многодетные. Конечно, это очень важная мера поддержки».
Величина выплаты зависит от количества членов семьи и средней стоимости квадратного метра жилья по городу. А для участников, которые уже воспользовались материальной помощью и ждут пополнение, предусмотрена добавочная дотация – ещё 5% от расчётной стоимости квартиры в счёт компенсации.