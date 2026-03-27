В Мурманске дополнительно капитально отремонтируют 51 дом за счёт областного бюджета
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.03.26 19:30

В Мурманске молодым семьям в торжественной обстановке вручили сертификаты на получение социальных выплат для приобретения квартир

Владельцев нового жилья поздравили представители власти.

Для Александра и Дарьи Хрипучкиных этот день стал вдвойне радостным – в день рождения дочери состоялось вручение свидетельства - событие, которого семья ждала 6 лет. Необходимые документы супруги оформили в год появления на свет их ребёнка.

Дарья Хрипучкина, жительница Мурманска: «Родителям должно быть до 35 лет обоим, у кого родился ребёнок первый. Площадь жилья у нас очень маленькая, поэтому мы подошли под критерий, подали документы, выяснилось, что мы подходим под критерии данной программы».

А вот семья Георгия Сединкина многодетная – в ней три ребёнка. Мужчина родом из Курганской области, в Мурманск переехал в 2021 году, здесь он и встретил свою жену. Пока они с детьми живут в двухкомнатной квартире, но скоро смогут расширить жилплощадь.

Георгий Сединкин, житель Мурманска: «Привыкли, расширимся, будет посвободнее детям».

Для детей, и правда, нужен простор, а их радостные эмоции станут родителям лучшим подарком.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Я уверен, что ваше жильё будет теплым, добрым, уютным, а глядя на деток, понимаю, что ещё и весёлым, однозначно!».

Программа помощи молодым семьям действует с 2022 года по инициативе губернатора Мурманской области. Благодаря этому северяне могут улучшить жилищные условия и продолжить обустраивать свой общий быт.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рабочие и производственники «утекают»: hh.ru и HRlink составили рейтинг самых мобильных и статичных профессий
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, когда выгодно или невыгодно брать отпуск в 2026 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире23:25«Нобелевские лауреаты». Документальный фильм (16+)00:25«Мечта с подвохом». Художественный фильм (16+)02:00«Прогулка». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)У жителей Мурманской области на руках около 3 млн банковских карт-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,58 рубля, доллар снизился почти на 99 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольские атомщики провели уникальную операцию по замене демпфера на энергоблоке №1-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»