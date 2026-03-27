В Мурманске молодым семьям в торжественной обстановке вручили сертификаты на получение социальных выплат для приобретения квартир

Владельцев нового жилья поздравили представители власти.

Для Александра и Дарьи Хрипучкиных этот день стал вдвойне радостным – в день рождения дочери состоялось вручение свидетельства - событие, которого семья ждала 6 лет. Необходимые документы супруги оформили в год появления на свет их ребёнка.

Дарья Хрипучкина, жительница Мурманска: «Родителям должно быть до 35 лет обоим, у кого родился ребёнок первый. Площадь жилья у нас очень маленькая, поэтому мы подошли под критерий, подали документы, выяснилось, что мы подходим под критерии данной программы».

А вот семья Георгия Сединкина многодетная – в ней три ребёнка. Мужчина родом из Курганской области, в Мурманск переехал в 2021 году, здесь он и встретил свою жену. Пока они с детьми живут в двухкомнатной квартире, но скоро смогут расширить жилплощадь.

Георгий Сединкин, житель Мурманска: «Привыкли, расширимся, будет посвободнее детям».

Для детей, и правда, нужен простор, а их радостные эмоции станут родителям лучшим подарком.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Я уверен, что ваше жильё будет теплым, добрым, уютным, а глядя на деток, понимаю, что ещё и весёлым, однозначно!».

Программа помощи молодым семьям действует с 2022 года по инициативе губернатора Мурманской области. Благодаря этому северяне могут улучшить жилищные условия и продолжить обустраивать свой общий быт.