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День за днём с «Арктик-ТВ»03.11.17 19:30

В Мурманске моряки диктант писали на борту ледокола

Мурманская область второй год подряд принимает участие в акции «Большой этнографический диктант». Его написали в 11 городах на 18 площадках. Эксклюзив этого года - участие в диктанте моряков ледокольного флота компании «Росморпорт». Чтобы проверить свои знания о традициях и культуре народов России, экипажи двух ледоколов собрались в кают-компании «Владивостока».

Большой этнографический диктант на диктант не похож совсем. Дикторов тут нет, в бланках - около 40 вопросов с вариантами ответов. Рядом с верным ответом необходимо поставить галочку. Вопросы разбиты на блоки, про Мурманскую область лишь один. Он касается культуры и традиций саами. Проводится диктант для того, чтобы привить жителям многонациональной России уважение к обычаям друг друга.

- Если мы говорим сегодня о составе участников, то на 18 площадках в 11 городах это будут разные возрастные группы: и школьники, и  студенты, и люди зрелого возраста, - рассказала  Алёна Мартынова, представитель Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Впервые в Мурманской области диктант состоялся не на земле, а на воде. На борту ледокола «Владивосток» собрались 40 моряков – членов команд двух  ледоколов. У многих моряков есть дети школьного возраста, но самим мореманам ЕГЭ сдавать ещё не приходилось. «Сложнее всего,  - говорит Александр Русакевич, капитан ледокола «Капитан Драницын», - с вопросами о поэзии, например, кто автор нижеприведённого стихотворения. Я, например, не знаю такого стиха, к сожалению. Буду думать. Возможно, правильный ответ окажется, так как  что-то знаю и из школьной программы, и институтской».

Не задалось с лирикой и у остальных представителей экипажа судна. Старший помощник «Капитана Драницына» Сергей Гладин тоже запнулся на стихотворных формах и теперь надеется на опыт капитана. Авторитет командира корабля -  первое дело.

Для моряков такой диктант не только возможность узнать больше о народах России, но и способ сплотить команду. Экипажи ледоколов всё же многонациональные, а для работы в непростых ледовых условиях необходимо быть не просто командой, а работать, как один организм.

- Считаем, что участие в данной акции будет для нас хорошим толчком  к изучению своих традиций, корней предков, говорит Максим Зыков, помощник директора Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт». – Это нас подтолкнёт к тому, чтобы больше узнать о тех, кто живёт и работает рядом с нами. Знание истории, безусловно, это главный фактор и хорошая основа для взаимного уважения, для солидарности людей. Особенно для людей в море, находящихся на борту ледокола далеко от родных берегов.

На диктант отводится 45 минут, но многие участники акции начали сдавать свои работы намного раньше этого времени. Одним из первых с заданиями справился глава службы безопасности мурманского филиала компании «Росморпорт»  Владимир Соколов. Особенно понравились ему вопросы по истории. С ответами ему помогла база знаний, заложенная ещё в военном училище.

- Есть моменты, которые было бы необходимо проштудировать предварительно, прежде чем писать диктант. А так, в принципе, ряд вопросов, которые были связаны с историей Великой Отечественной войны, России, для меня не были трудными, - отметил Владимир Соколов, руководитель службы безопасности Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт».

Свои результаты моряки узнают через несколько дней. Затем проверенные работы со всей Мурманской области отправятся в Москву, где волонтёры Федерального агентства по делам национальностей - организатора диктанта - вычислят средний балл и определят место региона в собственном рейтинге. А 12 декабря состоится церемония награждения победителей большого этнографического диктанта.

 

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