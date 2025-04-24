В Мурманске можно будет получить Георгиевскую ленточку

Волонтёры Победы раздают символ памяти и воинской славы жителям городов и посёлков региона в рамках акции.

Ленточки можно будет получить в Мурманске по следующему графику: с 16.00 до 18.00 26 апреля в парке на Семёновском озере, 27 апреля - возле кинотеатра «Мурманск», 3 мая - в центральном сквере и у памятника Анатолию Бредову и 5 мая - в Кольском парке,7 мая - с 17 до 19 часов в торговых центрах «Волна», «О, кей», «Плазма», в Кольском парке и доме культуры «Судоремонтник» в Росляково.

Так же памятную ленточки можно получить на центральных площадях, в музеях и в общественных местах ЗАТО Александровск, Североморска, Колы, Заозерска, Мончегорска, Кандалакши, Ковдора.

В Полярных Зорях ленточки будут раздавать 25 апреля, а вместе с ней жителям выдадут памятку с её историей и рекомендациями по правильному ношению. Узнать подробности и найти ближайший пункт можно на сайте волонтерыпобеды.рф.