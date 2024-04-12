В Мурманске на базе морского отряда росгвардейцы из 7 регионов отработали борьбу за живучесть в море

Тренировка прошла в рамках учебного сбора с командирами катеров, их помощниками и техниками морских подразделений и подразделений полиции специального назначения, имеющих в своём составе корабельную технику.

Росгвардейцы на практике смогли освоить алгоритм действий экипажа по обеспечению водонепроницаемости корпуса, предупреждению возникновения и распространения взрывов и пожаров, а также по покиданию аварийного катера и посадке в спасательный плот.

Личный состав получил практические навыки в отработке катерных боевых учений, обсудил проблемные вопросы по организации эксплуатации корабельной техники и пути их решения.

Участники сборов сдали зачёты по допуску к самостоятельному управлению катерами.