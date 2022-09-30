В Мурманске на базе полигонов Росгвардии и Пограничного управления ФСБ России состоялся отборочный этап областной военно-спортивной игры «Зарница» среди школьных команд

В соревновании приняли участие воспитанники различных военно-патриотических клубов, кадетских классов и средних образовательных организаций области.

Девять команд сражались за возможность попасть на финальный этап всероссийской игры. Ребятам предстояло пройти 11 тематических станций - от знания истории Отечества до выполнения нормативов по физической подготовке.

По итогам всех этапов «Зарницы» первое место завоевали ребята из кадетского корпуса ЗАТО г.Североморск.