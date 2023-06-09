В Мурманске на берегу Семёновского озера ученики образовательного центра «Лапландия» приняли участие в акции «Сад памяти»

Главная цель масштабной эколого-патриотической акции «Сад памяти» – высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Присоединился к проекту и Мурманск, молодые деревья и кусты высадили на территории рядом с городским озером. Участие в акции приняли и воспитанники центра «Лапландия»

Анна Алдонова, участница акции «Сад памяти»: «Я считаю, что это важно помнить и принимать участие в этой акции, потому что деревья, посаженные нами сегодня, являются живым памятником героям Великой Отечественной войны».

Событие не могло бы состояться без партнёров - Мурманского морского торгового порта и Мурманской сельскохозяйственной опытной станции. С последним «Кванторум» подписал соглашение о сотрудничестве.

Анастасия Карташова, руководитель Мурманской сельскохозяйственной опытной станции: «Планируем в дальнейшем помогать детям развивать их научные интересы, проводить экскременты на базе нашей организации».

Дети совместно с работниками станции уже реализуют два проекта в сельскохозяйственной сфере.