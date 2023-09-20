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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.09.23 19:30

В Мурманске на благо северян уже полгода работает социальная столовая «Благодельня»

Вот уже шесть месяцев работает первая в областном центре социальная столовая «Благодельня» - проект благотворительного фонда «Добрый мир». Неравнодушные люди продолжают вкусно и сытно кормить всех нуждающихся бесплатно. Правда, по новому регламенту.

Алексей Пенкин, глава благотворительного фонда «Добрый мир», руководитель столовой «Благодельня»: «Мы столкнулись с тем, что нам пришлось ввести талоны, хотя мы не хотели их вводить. Хотели добро творить на широкую ногу абсолютно для всех. Но столкнулись с тем, что есть факты злоупотребления нашим добром. Поэтому мы были вынуждены ввести талоны».

Один талон служит своеобразным абонементом на ежедневные обеды в течение месяца. Получить его можно как в самой столовой, так и в Мурманском комплексном центре социального обслуживания населения. Но в социальном заведении сохраняется возможность пообедать за пожертвование.

Алексей Пенкин, глава благотворительного фонда «Добрый мир», руководитель столовой «Благодельня»: «За полгода столовая потратила четыре миллиона рублей. Это средства Терлецкого Александра Викторовича, его вклад, он выделил такой бюджет, в рамках которого мы действуем. Больше мы не можем рассчитывать. Поэтому просим бизнес поучаствовать в нашем добром деле. За полгода мы здесь накормили 22 тысячи человек, на улицах мы раздали «Добрый обед» 17 тысячам человек».

Бесплатно - не значит невкусно. В «Благодельне» работает повар, который своими руками ежедневно готовит почти 100 литров супа и делает это с душой и от чистого сердца.

Анна Бавина, шеф-повар столовой «Благодельня»: «Рабочий день у меня начинается с семи часов утра. Готовлю я первое, второе, мясные блюда, салаты. Приходится готовить очень много. Готовлю я одна, помощников пока нет. Никто не решается на такую работу идти. Но справляюсь».

Конечно, на помощь приходят волонтёры. Они занимаются подготовкой овощей, заготовками, а также наводят порядок в помещениях и на кухне. Но все же дополнительных рук не хватает, поэтому столовая всегда ждёт на подмогу добровольцев.

Оксана Хорхорина, волонтёр: «После открытия этой столовой я с самого начала душой прикипела. Волнуюсь, переживаю. Здесь я волонтёр: стараюсь в свободное время бывать здесь. Даже у ребят в чате идёт переписка, сколько было людей, как прошёл день. Я всегда переживаю и интересуюсь».

Помимо сытной и вкусной еды «Благодельня» - это ещё и про душевное и тёплое человеческое общение. Сюда многие приходят поговорить, обрести новых друзей.

Андрей, посетитель столовой «Благодельня»: «Здесь можно пообщаться с людьми, поговорить с мужчинами, женщинами. Нашёл я тут женщину, познакомился. Галя её зовут, очень приятная, хорошая женщина. Повара готовят очень хорошо».

Полгода с начала работы столовая отметила праздничным меню для всех желающих. На обед были бутерброды и уха с красной рыбой, мясное второе. При наличии поддержки от бизнеса в планах у благотворительного фонда «Добрый мир» открыть ещё пару социальных столовых в разных районах города, чтобы у всех нуждающихся была возможность добраться до учреждения и пообедать.

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